Quanto guadagna Mariah Carey con il suo brano “All I Want for Christmas is You? Pubblicato nel 1994, ecco la cifra che genera ogni anno.

Una delle più famose, se non la più famosa canzone di Natale. Ci riferiamo ovviamente a “All I Want for Christmas Is You“, di Mariah Carey. Questo iconico brano è il singolo del quarto album della cantante, intitolato Merry Christmas. Pubblicato il 1° novembre 1994, è diventato negli anni uno dei singoli più venduti di sempre. La canzone mescola vari generi, dal pop al R&B da ballare, e tutti gli anni sotto il periodo delle feste raggiunge le vette di ogni classifica immaginabile. Quindi è normale chiedersi: quanto guadagna Mariah Carey ogni anno con i diritti di questa canzone? La cifra è da capogiro, scopriamo qual è.

Quanto guadagna Mariah Carey? La cifra totale

Il settimanale britannico The Economist ha deciso di calcolare gli ascolti che Mariah Carey ha ricevuto per la sua canzone “All I Want for Christmas is You”. Secondo lo studio, quel particolare successo natalizio genera da solo 2,5 milioni di dollari di entrate ogni anno. Quindi, solamente prendendo in considerazione fino al 2016, Mariah Carey avrebbe guadagnato circa 60 milioni di dollari in totale. Un cifra che ovviamente è destinata a salire di anno in anno, infatti la rivista Rolling Stones rivela che ad oggi potrebbe essere arrivata a 72 milioni circa. Una cifra veramente da perdere la testa, contando che si tratta di una brano che la cantante ha scritto in soli 15 minuti nel ’94.

All I Want for Christmas is You scala le classifiche

Tutti gli anni la canzone, già negli ultimi giorni di novembre, entra sempre nella classifica della Top 10 dell’apprezzatissima Billboard Hot 100 degli Stati Uniti. Nei primi giorni di dicembre le posizioni sono sempre destinate ad aumentare. Nei primi giorni di dicembre 2022, ad esempio, il brano si trova già al terzo posto nella playlist Top 50 globale su Spotify e al quinto posto nella playlist Brani preferiti globali. Insomma, con questi risultati non c’è da stupirsi se Mariah Carey raggiunge delle cifre così importanti con i diritti di questa canzone. Un successo, che nel 2019 ha compiuto 25 anni, diventato un classico e che ormai è la colonna sonora di ogni nostro Natale.

Riproduzione riservata © 2022 - DG