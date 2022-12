Sta preparando tutto al meglio in vista del primo parto Aurora Ramazzotti. Ecco cosa ha già deciso e dove darà alla luce il primogenito.

Aurora Ramazzotti sarà presto madre e sta pianificando al meglio quello che sarà il momento del parto. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti vuole il top per quel giorno, ambiente migliore, persone esperte e ovviamente i migliori professionisti. Ecco perché ha deciso di partorire in una clinica non in Italia.

Aurora Ramazzotti: ecco dove partorirà e perché

Entrata nel sesto mese di gravidanza, Aurora Ramazzotti sta pianificando, come detto, ogni cosa in vista del parto. Come riportato da Chi, la donna ha scelto una clinica a Lugano in Svizzera. Il settimanale, in edicola oggi, ha mostrato le foto della futura mamma in compagnia di Michelle Hunziker e delle sorelline Sole e Celeste proprio nella località elvetica.

Pare che la donna, insieme alla famiglia e al compagno Goffredo Cerza, abbia fatto un sopralluogo nella clinica dove darà alla luce suo figlio. Il parto è previsto tra la fine di marzo e l’inizio di aprile.

La Clinica Sant’Anna di Sorengo in Svizzera, come riporta la rivista diretta da Alfonso Signorini, è una struttura d’eccellenza. Si trova in una location da sogno e sorge su una collina circondata dal verde.

Dietro alla decisione di Aurora di dare alla luce il suo primogenito proprio qui, pare ci sia anche un’altra ragione. Infatti, in questa struttura Michelle Hunziker ha dato alla luce proprio lei, mentre non ha fatto lo stesso con le altre due figlie avute con Tomaso Trussardi, nate a Milano.

Di seguito un recente post Instragram della showgirl:

