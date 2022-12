Manila Nazzaro piange per il suo grave lutto. Una perdita per la quale la nota showgirl ed ex Miss non riesce a darsi pace.

Non c’è cosa peggiore per una donna del perdere un figlio. Specie se questo accade in un momento della vita dove si rischia di non avere più l’occasione per averne un altro. Manila Nazzaro, purtroppo, sa bene di cosa stiamo parlando. E’ stata lei stessa, a Verissimo, a raccontare il grave lutto subito e che la tormenta ogni anno.

Il grave lutto di Manila Nazzaro

Manila Nazzaro

In una emozionante intervista rilasciata a Verissimo nello studio di Silvia Toffanin, Manila Nazzaro non ha nascosto i suoi sentimenti e il tanto dolore per la perdita di un figlio che sarebbe stato il primo con Lorenzo Amoruso (ne ha già due dalla precedente relazione con l’ex calciatore Cozza).

“La ferita più grande? Sicuramente la perdita della bimba mia e di Lorenzo: è stato un dolore assoluto. È un dolore diverso. Un dolore molto silenzioso e profondo, che rimane sempre. Poi col tempo accetti e capisci alcune regole della natura. Accetti tutto col tempo, però ti segna e la cosa importante è non far finta che non ci sia, che questa cicatrice non esista. Esiste, c’è ed è una parte della mia vita. Sono passati due anni, era il 25 novembre. Il 25 di ogni mese per me è un pensiero lassù. Io ci credo tantissimo che è un’anima bellissima ed è con me sempre”, ha raccontato la donna.

Un lutto che non elimina la voglia e il sogno di avere di nuovo la possibilità di avere un bambino: “Spaventarsi della vita è il primo passo per non viverla. Non sono spaventata, sono addolorata, ma pronta ad abbracciare qualsiasi cosa la vita mi regali. Se Dio vorrà fare arrivare questo miracolo, perché con l’età avanzata sarebbe un miracolo, noi lo abbracceremo con tutte le nostre forze. Non perdiamo le speranze”.

E chissà che questo miracolo non possa accadere…

Di seguito, invece, un recente post Instagram della donna con l’inizio di una nuova avventura in ambito lavorativo:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG