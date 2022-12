Francesca Cipriani si è sposata lo scorso weekend e già pensa a diventare mamma. Le parole della neo sposina.

Lo scorso weekend sono arrivate le nozze per Francesca Cipriani che ha detto “sì” al suo Alessandro Rossi. Un matrimonio ben documentato da diversi vip, invitati all’evento, e che adesso anche la showgirl racconta ai microfoni di Chi.

Francesca Cipriani e la voglia di essere mamma

Francesca Cipriani

Sulle nozze e sul cambio di testimone che ha visto Giucas Casella prendere il posto dell’assente Alfonso Signorini, Francesca Cipriani ha puntualizzato: “Hanno scritto che alcuni invitati hanno snobbato il matrimonio ma non è così. Alcuni erano impossibilitati a partecipare a causa del Covid o dell’influenza. Alfonso Signorini che doveva essere testimone, con estrema correttezza ci ha avvisato 10 giorni prima che non ce l’avrebbe fatta per un impegno personale importante. Noi però avevamo già stampato gli inviti con il suo nome, può succedere. E non è vero che abbiamo scelto Giucas all’ultimo minuto. Lo abbiamo sempre sentito in questo anno post GF VIP e quando abbiamo saputo dell’indisponibilità di Alfonso è venuto spontaneo chiedere a lui”.

Sull’emozione vissuta al momento del fatidico ‘sì’, la donna ha raccontato: “Quando la fede è entrata nel mio dito ho sentito una strana magia, ho avvertito il bello del matrimonio nel mio cuore”.

Dopo le nozze, nel cuore e nella testa della Cipriani c’è il desiderio di materntà: “Mi vedo e mi sento mamma. In passato ho anche insegnato in un asilo e non è detto che magari possa tornare a farlo presto. Il prossimo passo sarà allargare la famiglia, ma con calma”.

Anche Alessandro pare della stessa opinione: “Io ne farei quattro adesso di figli. Subito. Ma aspetto che lei sia pronta, bisogna dire che io ho già un figlio e Francesca è stata strepitosa nel gestire questa situazione non facile”.

Di seguito, invece, un recente post Instagram che riguarda proprio le nozze della donna:

Riproduzione riservata © 2022 - DG