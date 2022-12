Katia Ricciarelli sulle note di Caruso, ma qualcosa sembra andare storto e i presenti, e i social, assolutamente non perdonano…

Una esibizione che ha fatto molto parlare ma non come Katia Ricciarelli avrebbe voluto. La nota cantante, ex moglie di Pippo Baudo, è diventata virale per aver cantato sulle note di Caruso e per, a detta di molti, aver prodotto qualcosa di veramente “terribile”.

Katia Ricciarelli: l’esibizione da paura

In queste ore Katia Ricciarelli è diventata virale sui social. In particolare su TikTok dove un utente ha condiviso una sua esibizione sulle note del celebre brano ‘Caruso’ di Lucio Dalla.

La donna, in una delle sue ultime esibizioni live, ha avuto delle problematiche, almeno a giudicare in modo inesperto la sua prestazione, stonando e toccando note decisamente inadatte.

La soprano 76enne, infatti, super ospite all’ippodromo di Merano in occasione del Gran Premio Merano Alto Adige, ha cantato live uno dei brani più iconici della musica italiana, ‘Caruso’ di Lucio Dalla. A quanto pare, però, ha davvero toppato.

Nella clip diventata virale, infatti, pare che la Ricciarelli non sia stata esattamente all’altezza della sua fama. I presenti, così come i fan social, non l’hanno perdonata.

C’è chi ci è andato giù pesante e nei commenti al video social l’ha definita: “inascoltabile”, “Orribile” e chi, sopreso, si è pure chiesto se fosse “ubriaca”.

Altri, in modo leggermente meno pesante ma non per questo leggero, hanno proposto “il pensionamento”.

Di seguito il post condiviso su TikTok dall’utente @viraldancetiktok:

