Colpo di scena al GF Vip? Secondo il conduttore Alfonso Signorini, Luca Onestini sarebbe molto interessato ad una concorrente…

Non mancano i colpi di scena al GF Vip e in queste ore Alfonso Signorini ha rivelato qualcosa di molto interessante a proposito di alcuni concorrenti. Nei discorsi del conduttore della trasmissione ci sono finiti in modo particolare Luca Onestini, Oriana Marzoli e Nikita Pelizon.

Alfonso Signorini, la rivelazione su Luca Onestini

Alfonso Signorini

Intervenuto come ospite di Casa Chi, Alfonso Signorini ha parlato un po’ delle dinamiche attuali della Casa del GF Vip e si è soffermato in particolare su ciò che sta accadendo tra Luca Onestini e alcune delle concorrenti al femminile. In particolare con Oriana Marzoli e Nikita Pelizon.

Durante un ultimo daytime dellla Casa, Signorini aveva chiamato nel confessionale Oriana dicendole: “Fnita con Antonino, ho visto che hai avuto modo di fare degli apprezzamenti su Luca. Hai detto che è un gran pezzo di gnocco, mentre lui faceva la doccia tu hai fatto dei complimenti”.

Dal canto suo la modella ha poi confermato e lo stesso Onestini ha anche detto: “Io ricambio assolutamente, anche lei è un gran pezzo di .. “.

Proprio da questa serie di botta e risposta, arriva anche la frase rivelatrice del conduttore: “Luca è un grande professionista dei reality. Non so quanto interesse abbia per Nikita, la preferita del pubblico. Adesso però secondo me lui guarda già ad Oriana, sta puntando lei”.

Ovviamente, per il momento, non è dato sapere se quando affermato dal conduttore sia vero oppure no, ma sembra un’anticipazione di ciò che potrebbe accadere tra qualche tempo nella Casa con un possibile “triangolo” Onestini-Oriana-Nikita. Staremo a vedere cosa accadrà e quali nuove dinamiche si scateneranno nel reality che di flirt e presunti tali, in questa edizione, ne sta vedendo davvero tantissimi…

Di seguito anche il post Instagram di Casa Chi:

