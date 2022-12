Francesca Fagnani sarà al Festival di Sanremo ma potrebbe presentarsi con una “mise” particolare. Le sue parole.

Bella musica, fiori e outfit impeccabili. Tre elementi che caratterizzano ormai da sempre il Festival di Sanremo. Eppure, quest’anno, potrebbe essere una novità “introdotta” da Francesca Fagnani che si troverà a co-condurre con Amadeus anche se ancora non è dato sapere in quali giorni. La donna ha spiegato di poter indossare delle scarpe da ginnastica per evitare problematiche nei famosi gradini dell’Ariston.

Francesca Fagnani a Sanremo: le parole sulle scarpe

Francesca Fagnani

Per ora si tratta solo di una battuta, ma chissà che non possa trasformarsi in realtà. Francesca Fagnani, parlando a ‘Facciamo finta che‘, in onda su R101, ha scherzato su quello che potrà essere il outfit al Festival di Sanremo 2023.

“Ho il terrore delle scale dell’Ariston, io ho il 40, questi gradini saranno stretti. Potrei inaugurare le scarpe da ginnastica sotto l’abito da sera”, ha spiegato la conduttrice di Belve.

A tal proposito, nel corso della trasmissione, è stata Drusilla Foer a darle qualche consiglio: “Le scale? Basta contarle prima, l’anno scorso erano sette gradini, il problema è se c’è quell’intermezzo che ti fa perdere il passo. Se arrivi in fondo perfetta sei sublime, se batti un roncio ti adoreranno ancora di più. Mia nonna diceva che se una donna guarda gli scalini di una scalinata, non merita quella scalinata, quindi non li guardare, vai a dritto, li conti, se arrivi alla fine bene, se inciampi sarai sublime, la Fagnani caduta sarà sublime. Divertiti, in bocca al lupo”.

Tornando alla Fagnani, anche due parole sul primo approccio di Amadeus prima della notizia: “Quando mi è arrivato il messaggio di Amadeus in cui mi chiedeva ‘Possiamo sentirci?’, mi sono seduta. Non ho nessuna idea, dobbiamo ancora parlare. Adesso c’è stato l’invito e sono ferma lì”.

Di seguito anche un post Instagram della pagina ufficiale del Festival con l’annuncio della partecipazione della giornalista:

