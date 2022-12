Fine del sogno: Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi potrebbero aver smesso di provare a ritornare insieme. Cosa filtra.

In amore, si sa, dare delle sentenze, è di principio sbagliato. Ma questa volta, tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sembra davvero finita. Il tentativo di tornare insieme dopo la separazione pare essere fallito.

Come anticipato sembra essere finita per davvero la storia d’amore tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Il tenativo di rimettere in piedo la relazione dopo la separazione si è concluso in un nulla di fatto.

Secondo le indiscredizoni del settimanale Chi, infatti, i due sarebbero di nuovo single. La coppia, dopo un lungo periodo di separazione e un flirt di Michelle con Giovanni Angiolini durato qualche mese, aveva cercato di tornare insieme per il bene della famiglia. Diversi i momenti documentati tra i due con cene romantiche, appuntamenti e vacanza nelle Dolomiti.

Eppure, niente di fatto. Pare, purtroppo, che le cose non siano andate per il verso giusto. Da quanto si apprende, Tomaso è stato avvistato da solo, seduto al tavolo di un bar con le mani sugli occhi e un’espressione pensierosa. Probabilmente proprio per questioni sentimentali.

Il suo tentativo di tornare insieme a Michelle non è andato a buon fine e sembra che l’imprenditore non la stia vivendo benissimo. Un segnale che confermerebbe tutto questo è arrivato nelle ultime ore con la sua assenza al “viaggio” di famiglia in Svizzera per visitare la clinica dove Aurora Ramazzotti darà alla luce il suo primo bimbo. In quell’occasione c’erano davvero tutti, comprese le due bimbe di Trussardi, Celeste e Sole. All’appello mancava solo lui. Un’assenza figlia, probabilmente, di questa decisione di mettere un punto a tutto.

Di seguito un recente post Instagram della presentatrice durante la vacanza nelle Dolomiti:

