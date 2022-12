A Uomini e Donne, Maria De Filippi è davvero una furia e non le manda a dire ad un cavaliere del trono over. Cosa è successo.

Difficile vederla davvero arrabbiata, ma a quanto pare quanto avvenuto oggi a Uomini e Donne l’ha fatta proprio andare su tutte le furie. Parliamo della padrona “di casa” Maria De Filippi che è dovuta intervenire nei discorsi tra il cavaliere Biagio e la dama Silvia del trono Over.

Maria De Filippi: la furia ad Uomini e Donne

Maria De Filippi

La questione nello studio di Uomini e Donne nasce dopo un tira e molla tra Biagio e Silvia, protagonisti del trono over. Maria De Filippi è intervenuta dopo che l’uomo aveva ricontattato la dama dopo averla tratta male la scorsa settimana.

“Il problema non è chi è Biagio. Ma che lei ha creduto ad una persona che aveva vissuto la sua stessa esperienza. Quando tu Biagio la chiami e le chiedi di poter continuare, ma continuare cosa? Cosa deve continuare con te? Dimmi che deve continuare con te! Biagio se lei c’era la scorsa volta non te ne poteva fregar di meno”, ha detto la conduttrice. “Hai ballato con una e con l’altra e hai attaccato Paola quando ti ha dato il due di picche! La cosa centrale non è che tu hai chiesto il numero a Paola è che a te non te ne frega niente di lei. Per lei la cosa centrale è quello che ha visto, non Paola”.

Tornando su Silvia e ciò che prova, la De Filippi ci è andata già ancora più pesante con Biagio: “Lei che aveva fatto di tutto per esserci in puntata per te, che era preoccupata per te che ti sentivi solo. Non è vero che lei non vuole continuare, sei tu che non vuoi una storia seria con lei! Paola ti ha dato il due di picche e ti è tornato l’interesse per lei? Lei vuole avere una storia, non una trombata. Ora ti è più chiaro. È vergognoso che continui a dire che eravate in due! Sti cavoli! Tu hai speculato sulla morte di suo marito. Porca miseria è grave!”.

Di seguito parte dello sfogo della conduttrice verso il cavaliere:

“lei vuole avere una storia biagio, non vuole una trombata. ti è più chiaro così?”

maria ended biagio🔥🔥🔥🔥🔥

io vivo per l’ira mariana!!!!!#uominiedonne pic.twitter.com/8hYF1hY3IO — gio🌻| it’s time🎄✨💃🏻| (@alcieloappesa) December 7, 2022

