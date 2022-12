Ha trovato fine alcune settimane fa la vicenda della casa della famiglia Pazzini occupata abusivamente da Ambra Angiolini. Una storia che era diventata molto popolare anche tra i telespettatori e gli utenti social e che ora, in un certo senso, trova un nuovo capitolo. Infatti, l’attuale giudice di X Factor sta cercando una nuova abitazione e la conferma è arrivata dal settimanale Chi.

Come anticipato, Ambra Angiolini sta cercando una nuova casa a Milano. In queste ore l’attrice e conduttrice è stata avvistata dal settimanale Chi mentre osserva e fotografa annunci immobiliari nel capoluogo lombardo.

La notizia desta particolare attenzione mediatica dopo ormai nota vicenda sul presunto “affitto abusivo” che l’ha coinvolta nei mesi scorsi.

Ambra, infatti, sarebbe rimasta nell’appartamento che apparteneva alla famiglia Pazzini, in cui viveva con l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, oltre il termine stabilito, senza voler andare via.

Nelle scorse settimane, poi, la decisione di dire addio e ora la necessità di cercare una nuova dimora.

Stando alle foto pubblicate Chi, la donna sta cercando sia appartamenti in vendita sia altri in affitto. “Cerca solo un pò di serenità”, la didascalia scelta dal settimanale.

Riuscirà la donna a trovare una nuova abitazione? E – si fa per scherzare – gli eventuali nuovi proprietari di casa saranno pù fortunati dei Pazzini? Staremo a vedere. Magari Ambra deciderà di comprare casa e di mettersi alle spalle ogni vicenda.

Di seguito un recente post Instagram della conduttrice e giudice di X Factor:

View this post on Instagram

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram