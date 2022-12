Piccoli “problemi” per Fedez in vista della finale di X Factor e verso l’uscita del suo nuovo singolo ‘Cristi di Stato’.

Re dei social, anche oggi Fedez ha condiviso con i suoi fan alcuni momenti della sua giornata. Dagli scherzi alla piccola vittoria fino ad un cambio look per la finale di X Factor. Ma non solo. Il rapper, infatti, è stato vittima di “un problemino” parecchio vistoso…

Fedez: cambio look e “problema”

Fedez

Fedez si sta preparando per la finale di X Factor che andrà in onda domani 8 dicembre, su Sky. Per l’occasione, il marito di Chiara Ferragni ha deciso di cambiare, di nuovo, il proprio look. Solo pochi giorni fa, infatti, il rapper si era fatto super biondo e adesso ha optato per una chioma leggermente più chiara, vicino al bianco.

Eppure, nonostante il cambio “in testa”, c’è un altro dettagli che sta dando parecchio fastidio al cantante alla vigilia della sua esibizione sul palco del Mediolanum Forum di Assago per la finale di X Factor. Quale? A Fedez è spuntato un brufolo al centro della guancia.

L’artista salirà sul palco durante la finale del talent show per presentare il suo nuovo singolo, ‘Colpo di Stato’, ma a quanto pare non basterà la chioma nuova per spostare l’attenzione dal brufolo. “Ma è possibile che io abbia avuto la pelle di Justin Bieber per tutta la settimana e ora che mi devo esibire per la finale di X Factor mi compare un brufulo sul viso? Ca**o”, lo sfogo del rapper.

Riuscirà in qualche modo il cantante a sistemare la questione?

Di seguito, invece, un post Instagram del rapper in vista dell’uscita del suo nuovo brano:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG