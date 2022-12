Una triste notizia è arrivata in queste ore: il pubblico di Uomini e Donne piange la morte di un volto storico del passato.

Altro lutto a Uomini e Donne dopo quello dei mesi scorsi di Manuel Vallicella. Il noto programma ha perso un volto davvero molto amato e che per anni ha fatto parte del pubblico parlante. In queste ore, infatti, è giunta la notizia della scomparsa di Paola D’Andrea.

Uomini e Donne in lutto: la notizia

Maria De Filippi

Sebbene, ad ora, sulla notizia non ci siano ancora stati messaggi ufficiali o comunicati da parte del programma, ad annunciare il terribile lutto che ha colpito Uomini e Donne, è stata Rosa Chiarelli, amica e “compagna” della compianta Paola D’Andrea.

La donna era una storica presenza del pubblico parlante del programma condotto da Maria De Filippi. Spesso interpellata dalla stessa conduttrice per dire la sua, Paola era molto amata per la sua spontaneità e sincerità nel dare pareri su quanto accadeva in studio e nelle esterne.

La sua amica Rosa, anche lei volto del pubblico in passato, ha pubblicato su Instagram una foto insieme all’amica Paola con scritto: “Ciao amica mia, tvb”, con tanto di emoticon del cuore.

Molti i messaggi di cordoglio arrivati da parte dei follower nel post della Chiarelli. “Ci mancherai”, “Eri bravissima e sempre molto sincera”, “Nooo, ero piccola ma son cresciuta anche con voi”, “Che peccato, un bel ricordo di Paola”.

Sono questi alcuni dei commenti dei fan del programma arrivati sotto il post della Chiarelli.

Di seguito anche il post Instagram di Rosa Chiarelli che ricorda l’amica:

Riproduzione riservata © 2022 - DG