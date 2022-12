Gaffe social di Marco Fantini che in un post Instagram con una dedica a Beatrice dimentica di cancellare una parte scritta non da lui…

Curioso scivolone social per Marco Fantini che in un recente post Instagram, nel quale doveva fare pubblicità ad un noto marchio, ha dimenticato di eliminare una parte del messaggio che gli era stata mandata, a quanto pare, dal suo social media manager. Fa specie come nelle sue frasi ci fosse anche una dedicata alla moglie Beatrice Valli.

Marco Fantini, la gaffe social (poi cancellata)

Beatrice Valli Marco Fantini

Come detto, Marco Fantini si è reso protagonista di una curiosa gaffe social che vede coinvolta anche sua moglie Beatrice Valli. Tutta colpa di un messaggio che apparentemente gli era stato mandato da suo social media manager per un post Instagram per pubblicizzare dei gioielli Swarovski.

A segnalare la gaffe dell’uomo è stata Selvaggia Lucarelli, che ha messo in evidenza con una storia come il ragazzo avesse appunto pubblicato il messaggio senza cancellare la parte in cui il social media manager si rivolgeva a lui.

Con alcuni scatti pubblicati in Galleria Vittorio Emanuele a Milano insieme alla moglie, Fantini aveva scritto: “Ciao Marco, ti inizio a inviare proposte copy per il post Svarowski di stasera. Ragazzi, anche quest’anno è arrivato quel momento…il momento che tutti i milanesi ( e non solo ) aspettano con gioia non appena arriva Dicembre “The Tree of Dreams”, l’albero di Swarovski, è stato acceso nella Galleria Vittorio Emanuele II di Milano e vi assicuro che brilla tantissimo! Anche se gli occhi di Bea solo a guardarlo brillavano di più…e non vi dico mentre cantava”.

Peccato che appunto Fantini si fosse scordato di togliere la prima parte del messaggio nel quale erano pure presenti specifici riferimenti agli “occhi di Bea”, non scritti da lui evidentemente,

Alla fine, resosi conto dlel’errore, l’uomo ha rimosso il post e lo ha rifatto. Questa volta, però, nel modo corretto. Pazienza se qualcuno l’ha visto…

Di seguito, invece, il post Instagram dell’uomo senza “errori”:

