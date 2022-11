Primo evento ufficiale per Francesco Totti e Noemi Bocchi: la coppia sfila sul red carpet dei Globe Soccer Awards 2022 attirando l’attenzione dei fotografi.

L’uscita ufficiale di Francesco Totti e Noemi Bocchi si attendeva da tempo. Nonostante la nuova coppia non si nascondesse più dagli occhi indiscreti dei paparazzi, era sempre stata immortalata alla sprovvista dai fotografi. Ma in occasione dei Globe Soccer Awards 2022 cui Totti ha partecipato in qualità di ambasciatore della Lega Serie A, l’ex capitano della Roma ha scelto di presentarsi sul red carpet insieme alla nuova compagna.

Totti e Noemi, prima uscita ufficiale

Francesco Totti e Noemi Bocchi, elegantissimi e in total black nero, si sono prestati per posare davanti ai fotografi appostati lungo il red carpet.

Per i due si tratta delle prime foto ufficiali insieme e l’ex calciatore si è mostrato sorridente e sereno come – forse – non lo si vedeva da tempo.

Raggiunto dai microfoni dei giornalisti presenti, ha avuto modo di commentare brevemente anche il campionato di Serie A, ma non gli è stata posta alcuna domanda riguardante la vita privata.

E, mentre Totti ha scelto di presentare Noemi Bocchi al mondo intero come sua nuova fidanzata, Ilary Blasi è volata a New York per un viaggio di piacere.

