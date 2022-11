Curiosa reazione di Fedez e Chiara Ferragni dopo i colloqui con le maestre del primogenito Leone. Le parole sui social di mamma e papà…

Arrivano via social le reazioni di Fedez e Chiara Ferragni a seguito dei colloqui con le maestre di Leone, il loro primogenito. La coppia ha raccontato con una serie di stories Instagram cosa le insegnanti hanno detto del bimbo.

Fedez e Chiara Ferragni dopo i colloqui con le maestre di Leone

Chiara Ferragni e Fedez

Dopo essersi recati all’asilo del figlio per un colloquio con le maestre, Fedez e Chiara Ferragni hanno voluto condividere sui social il racconto delle insegnanti sul loro Leone. La coppia è rimasta incredibilmente sorpresa dalle parole delle donne della scuola in quanto non “riconoscono” il loro ragazzo.

Per capire lo stupore del rapper e della moglie, basterebbe la didascalia nella storia: “Sotto shock”. Ma a completare il tutto sono, appunto, le loro dichiarazioni: “Siamo andati a fare l’incontro con le maestre a scuola di Leone e ci hanno descritto un altro bambino. Un bambino che non è il nostro: il più educato di tutti, bravissimo”, ha detto il cantante.

Leone è così bravo che le insegnati gli hanno pure dato un nomignolo: “Lo chiamano Mellow-Yellow perché è super rilassato, non si arrabbia mai. Ma soprattutto hanno detto che parla inglese da paura, mentre con noi parla zero inglese. Siamo sotto shock”.

Insomma, Leone sta crescendo davvero come un bravissimo bambino e mamma e papà ne sono molto orgogliosi.

Di seguito, invece, un vecchio post Instagram della famiglia dove è presente anche la piccola Vittoria:

Riproduzione riservata © 2022 - DG