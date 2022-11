Gemma Galgani ancora protagonista a Uomini e Donne. Nell’ultima puntata ecco un’esterna molto particolare e le inevitabili polemiche…

Altro giro altra corsa a Uomini e Donne. Nella puntata odierna è stata Gemma Galgani a prendersi la scena. Il motivo? Una uscita bizzarra con un cavaliere con tanto di maldestro tentativo di twerkare… Proprio per questo sul web e poi anche in studio, sono stati tanti i pareri decisamente contrastanti verso questa “esibizione”.

Gemma Galgani e il twerk a Uomini e Donne

Come detto, tutto parte da un’uscita che Gemma Galgani ha fatto con il nuovo cavaliere Giovanni, con il quale ha deciso di lanciarsi in danze scatenate. La dama torinese ha provato a twerkare e ballare con l’uomo non con un ottimo risultato.

Proprio questo “show” ha provocato grandi reazioni tra l’imbarazzo e la risata, in studio e sui social. Se sul web in tanti sono rimasti davvero sotto choc per questa esibizione, in studio, oltre alle risate e qualche presa in giro, sono arrivate le critiche per il “post uscita”.

Infatti, Gemma ha ammesso di non essere rimasta colpita dal signor Giovanni: “Sono stata molto contenta di aver condiviso con Giovanni quella serata e quindi sono stata bene. Poi però devo essere anche molto sincera verso i miei sentimenti e quello che è il mio modo di essere e di vivere, che è in contrasto con quello tuo. A cena mi sono accorta che siamo appartenenti in due universi diversi”, le sue parole.

Da qui, la reazione di Tina e anche di Maria De Filippi che, in modo anche piuttosto diretto, hanno detto al cavaliere di pensare a cambiare i suoi piani.

La vera polemica, però, è andata in scena successivamente quando a Gemma è stato chiesto a chi fosse interessata. La sua risposta è ricaduta sul 56enne Alessandro: “Quanti anni hai Alessandro? Ah capisci allora? Ha 56 anni. Sei cambiata Gemma, continui a fare riferimento a Ennio. Ma da Ennio in poi hai cercato sempre persone più giovani. Non fare proprio il paragone. Sei cambiata”, l’appunto di Tina alla dama.

Di seguito alcuni post su Twitter degli utenti rimasti “sconvolti” per il maldestro tentativo di twerk della dama:

GEMMA CHE TWERKA SUL VECCHIETTO, COSA STIAMO VEDENDO #uominiedonne pic.twitter.com/TtBcJ9FRUs — Boomerissima 💣 (@Boomerissima) November 17, 2022

Gemma a 75 anni vuole fare il twerk #uominiedonne pic.twitter.com/eVklrzEDrW — sab! (@sabrinasava_) November 17, 2022

MA GEMMA CHE VUOLE FARE IL TWERK AJAJAJAJAHA #uominiedonne pic.twitter.com/asNzTvxSge — Agnes🦇 (@parisiagnes) November 17, 2022

gemma che twerka io non ce la faccio più #uominiedonne — Elena ♍️ (@Permalosa7) November 17, 2022

