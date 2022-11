Momento di grande emozione tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli ma le cose, in realtà, non erano come sembravano…

È finalmente arrivata la proposta di matrimonio da parte di Pierpaolo Pretelli a Giulia Salemi. Peccato solo che dopo alcuni secondi emozioni è arrivata la “triste” verità. I due sono stati protagonisti di un momento dolcissimo nel corso di Salotto Salemi, show condotto dall’opinionista del Grande Fratello Vip, e per qualche istante hanno esaltato i fan. Ma poi…

Giulia Salemi e la proposta da Pierpaolo Pretelli

Giulia Salemi

In queste ore è diventato virale un momento andato in scena, come anticipato, nel corso di Salotto Salemi, lo show condotto dall’opinionista del Grande Fratello Vip Giulia Salemi. Per l’occasione la ragazza e Pierpaolo Pretelli hanno dato vita ad alcuni secondi di grande emozione poi “rovinato” dall’amara verità. Era tutto uno scherzo.

Il divertente sketch ha visto l’uomo protagonista della proposta di matrimonio alla sua fidanzata. Pierpaolo si è inginocchiato davanti a Giulia e le ha detto: “Penso che questo sia il momento giusto per chiedertelo”.

Lei, rimasta ferma immobile e con la magnifica attesa di sentire quella che sembrava essere a tutti gli effetti una proposta di matrimonio, ha ascoltato le parole del compagno. “…una cena insieme”. Ha concluso appunto Pretelli.

Una finta proposta che la Salemi non ha preso subito benissimo: “Ma sei davvero un cretino…”. I due hanno poi riso insieme anche se, a giudicare dalla faccia della donna, la finta proposta non è stata super gradita.

Siamo sicuri, però, che vista la grande complicità e i forti sentimenti che li legano, molto presto tutto questo diventerà reale. I fan della coppia non aspettano altro e non vedono l’ora di sentire quello che – ne siamo certi – sarà un gigantesco “SI”.

Di seguito un post Twitter di un utente che ha immortalato la “finta” proposta:

24k per la proposta finta, PP vedi tu che devi fare 🫵🏻🔪#casaprelemi pic.twitter.com/KSITBcQ42I — 𝘎𝘪𝘢𝘥𝘢_✨ (@adorototale) November 16, 2022

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG