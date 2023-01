Molto amata e apprezzata dal pubblico del piccolo e del grande schermo, Vanessa Incontrada farà ritorno in tv con ‘Fosca Innocenti 2’ nelle prossime ore. Intanto, in vista del debutto bis della fiction, è stato rivelato che durante le riprese di alcune scene, la donna è stata vittima di un piccolo incidente davvero curioso.

A rivelare cosa è accaduto durante le riprese della fiction Fosca Innocenti 2, che da domani tornerà protagonista sulle reti Mediaset e precisamente su Canale 5, è stato Giovanni Scifoni, new entry del cast. L’uomo, infatti, con un post Instagram, ha raccontato un aneddoto “pericoloso” avvenuto sul set e che ha visto protagonista appunto Vanessa Incontrada.

La simpaticissima e bravissima attrice e showgirl si è vista finire sopra una moto di grossa cilindrata su un piede, fortunatamente, a quanto pare senza gravi conseguenze. Ma chi guidava quella moto? Proprio Giovanni Scifoni…

“Quando devo firmare il contratto per la serie mi chiedono: ‘te la cavi con la moto?’. ‘Avoja, faccio pure le pinne'”, ha scritto l’uomo sui social raccontando appunto cosa era accaduto qualche tempo fa.

“Il primo giorno di set mi danno questo mostro enorme. Azione, parto, la moto va lunga, io salto all’indietro, non mi faccio niente. Una donna sta a terra dolorante, la moto gli è finita sul piede. È Vanessa Incontrada. Piacere, io sono Giovanni, faccio il nuovo personaggio della serie, abbiamo molte scene insieme”.

Al momento la Incontrada non ha commentato ma Scifoni ha aggiunto al suo post una precisazione: “Io sono Lapo, quasi sempre, quando c’è la moto c’è lo stuntman”.

Di seguito anche il post Instagram di Giovanni Scifoni:

View this post on Instagram

