Un salto nel passato per Belen Rodriguez che ha pubblicato una sua foto da bambina che ha generato non pochi commenti.

Bellissima ora, bellissima anche da piccola. Parliamo di Belen Rodriguez che nelle scorse ore, su Instagram, ha scelto di fare un piccolo salto nel passato pubblicando una sua foto da bambina. Un ricordo che, come spesso accade quando l’argentina condivide qualcosa, ha generato qualche reazione non per forza positiva.

Belen Rodriguez, le critiche per la foto da bambina

Belen Rodriguez

Belen Rodriguez, come detto, ha condiviso una sua foto da piccola nella tarda serata di mercoledì sera. Uno scatto che la vede protagonista in giovanissima età e che la ritra in primo piano. “Una mini me…”, ha scritto nella didascalia del suo post social.

Nei commenti, come era inevitabile, tantissime reazioni. In primis i confronti con i due figli, Santiago, avuto da Stefano De Martino, e con Luna Marì, avuta da Antonino Spinalbese.

“Cavolo, uguale a Santiago”, ha scritto un utente. Un altro, invece, la pensa all’esatto opposto: “A me sembra che sia Santiago che Luna abbiano preso dai padri e non dalla madre”.

Altri seguaci della bella argentina sono andati oltre mentre tra i commenti è presente pure quello di mamma Veronica Cozzani: “Vedo Santi, ma se copri la bocca sei uguale a Luna”.

Come era ipotizzabile, però, non ci sono stati solo commenti positivi. Molti, infatti, hanno scritto messaggi piuttosto brutti alla Rodriguez. “Vola basso”, “Un po’ bruttina”. “Non sembri tu sinceramente. Penso sia molto più bella ora”.

Un altro utente, invece, ha praticamente ignorato il senso della foto e ha detto alla showgirl: “Ok, ma ora basta chirurgia, ti stai rovinando completamente il viso”.

Di seguito il post Instagram della showgirl argentina con lo scatto da piccola e i vari commenti ricevuti, belli e non solo:

Riproduzione riservata © 2023 - DG