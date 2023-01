Lei nella Casa del GF Vip, suo padre fuori. Stiamo parlando di Antonella Fiordelisi e di papà Stefano che fanno sempre molto discutere.

Nonostante si “sia data una calmata” all’interno della Casa del GF Vip, il nome di Antonella Fiordelisi continua ad essere uno dei più gettonati e chiacchierati sui social. In questo caso per merito del padre, il signor Stefano, che nelle ultime ore si è lasciato andare a delle considerazioni su Twitter piuttosto velenose…

Antonella Fiordelisi, le parole del padre sui social

Antonella Fiordelisi

L’uomo, come detto, non ha risparmiato parole al vetriolo contro alcuni concorrenti del GF Vip che stanno giocando nel reality insieme a sua figlia Antonella. Il signor Fiordelisi ha deciso di fare alcune considerazioni contro una persona precisa e, successivamente, contro un’altra ma, questa volta, senza esplicitarne il nome.

Per quanto riguarda il primo dei due nomi citati dal padre di Antonella Fiordelisi, il tweet velenoso nasce dalle ultime nomination emerse dalle votazioni all’interno della Casa che hanno messo in pericolo di uscita tre concorrenti, ovvero Dana Saber, Nicole Murgia e Nikita Pelizon.

Sull’argomento il signor Stefano ha scritto: “Comunque se la Murgia si salva giuro che mi cancello da Twitter”.

Ma a generare più curiosità è stato il messaggio seguente. L’uomo ha, infatti, scritto: “Comunque nel caso dovessi cancellarmi vi dico che la concorrente che più mi sta sui maroni è gufo triste. Cerchiamo di spedirla prossimamente a casa. Mai vista una persona così”.

Con chi ce l’abbia il signor Fiordelisi, per ora, è mister. Secondo qualche utente potrebbe trattarsi di Sofia Giaele De Donà forse per via di alcuni racconti recenti riguardo la sua infanzia difficile. Il giallo, per ora, resta…

Di seguito anche i post Twitter dell’uomo con relative reazioni da parte dei tanti utenti social che lo seguono e che guardano il GF:

Comunque se la Murgia si salva giuro che mi cancello da Twitter — Stefano Fiordelisi (@FiordelisiStef) January 12, 2023

Comunque nel caso dovessi cancellarmi vi dico che la concorrente che più mi sta sui maroni e’ gufo triste. Cerchiamo di spedirla prossimamente a casa.

Mai vista una persona così. — Stefano Fiordelisi (@FiordelisiStef) January 12, 2023

