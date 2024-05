Sonia Bruganelli e Angelo Madonia sono sempre più vicini, ma come ha reagito l’ex compagna Ema Stokholma? Le rivelazioni!

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia sono al centro dell’attenzione mediatica per la loro crescente vicinanza. La notizia ha scatenato reazioni intense, in particolare da parte di Ema Stokholma, ex compagna di Madonia, che sembra soffrire per la nuova frequentazione del ballerino con la produttrice televisiva.

Ma vediamo come ha reagito l’ex di Angelo Madonia e le ultime rivelazioni sulla presunta nuova coppia Bruganelli-Madonia.

La vicinanza tra Sonia Bruganelli e Angelo Madonia

Negli ultimi mesi, Sonia Bruganelli e Angelo Madonia sono stati avvistati insieme in diverse occasioni. Recentemente, il settimanale Oggi ha riportato che i due sono stati immortalati in vacanza a Palma de Maiorca, dove hanno mostrato una complicità evidente.

Angelo ha definito Sonia una cara amica, mentre lei ha preferito mantenere un basso profilo sulla questione, nonostante l’affetto reciproco mostrato anche sui social media.

Ema Stokholma

I due sono stati visti insieme anche in Italia, ma non hanno rivelato la natura del loro rapporto, se non dichiarando che tra loro c’è una bella amicizia.

La reazione di Ema Stokholma

La notizia della vicinanza tra Sonia Bruganelli e Angelo Madonia non è stata accolta bene da Ema Stokholma. Secondo quanto riportato da Alberto Dandolo su Oggi, la conduttrice starebbe soffrendo molto per questa nuova frequentazione.

Infatti, sul settimanale si legge: “A soffrire per questa frequentazione la sensibile Ema che, pare, non abbia mai accettato la fine della storia d’amore con il ballerino di cui era (e forse ancora lo è) innamoratissima“

Ema, che non ha mai accettato completamente la fine della sua relazione con Angelo, sarebbe profondamente colpita dalla situazione, nonostante pubblicamente non abbia mostrato alcuna reazione evidente. Dandolo sottolinea come Ema sia ancora molto legata a Madonia, rendendo la situazione ancora più delicata.