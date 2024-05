Gigi D’Alessio è diventato nonno per la quarta volta a pochi mesi dalla nascita del suo sesto figlio! La figlia Ilaria è diventata mamma!

La famiglia D’Alessio si allarga ancora di più con la nascita del quarto nipote di Gigi D’Alessio! La figlia del cantautore, Ilaria, è diventata mamma per la prima volta il 15 maggio con la nascita del piccolo Joseluí.

Hanno commentato la lieta notizia i membri della grande famiglia del cantante partenopeo, ma non sono mancati neanche gli auguri di Anna Tatangelo, che in passato ha avuto screzi con Ilaria. Ma vediamo nel dettaglio che cosa ha scritto.

La famiglia di Gigi D’Alessio si allarga

La figlia di Gigi D’Alessio ha condiviso la lieta notizia sul suo profilo Instagram (che è privato), annunciando la nascita del figlio: “Un amore così non l’ho mai provato. Joseluí, mamma ti ama“.

In tanti hanno commentato la lieta novella, a partire da nonno Gigi che ha scritto “Vita della mia vita“. Claudio, il primogenito di Gigi, ha scritto: “Siamo un esercito, finalmente zio“, mentre Luca, noto come LDA, ha commentato: “Zio Luca sta carico“.

Gigi D’Alessio

Ma chi è il padre del bambino? Non si conosce l’identità dell’uomo, e in più Ilaria, che si definisce “single incallita“, ha espresso la speranza di trovare un uomo dal cuore grande come quello di suo padre.

Gli auguri di Anna Tatangelo a Ilaria D’Alessio

Gli auguri più sorprendenti sono arrivati da Anna Tatangelo, ex compagna di Gigi D’Alessio. La cantante ha commentato il post di Ilaria con un semplice “Auguri“, accompagnato da emoji di cuori e baci, dimostrando un gesto di affetto e riconciliazione.

Oltre a Anna Tatangelo, anche altre celebrità come Bianca Atzei, Antonella Clerici ed Elisa D’Ospina hanno inviato i loro auguri a Ilaria, dimostrando l’affetto e la stima di cui gode la famiglia D’Alessio nel mondo dello spettacolo.