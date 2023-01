Curiosa gag social condivisa in modo ironico da Elisabetta Canalis riguardo un pensiero di sua figlia sul suo conto.

Probabilmente era un compito a casa assegnato alla piccola Skyler. Sicuramente, il risultato è stato decisamente esilarante. Almeno per Elisabetta Canalis. La modella ed ex Velina ha pubblicato, infatti, su Instagram una storia nella quale sua figlia ha rappresentato come vede sua madre. L’esito del suo lavoro è diventato subito virale.

Elisabetta Canalis, il disegno e il commento della figlia

Elisabetta Canalis

Solitamente Elisabetta Canalis non condivide moltissimi contenuti che riguardano nello specifico la sua vita di tutti i giorni e la routine della figlia e del marito Brian Perri. In questo caso, però, l’ex Velina ha fatto un’eccezione.

Il motivo è un lavoro della sua Skyler che, evidentemente, doveva descrivere il modo in cui vede sua madre. E allora, per tutti i curiosi, ecco la risposta della bimba di 7 anni. Secondo la piccola, la Canalis è una mamma che “taglia carote e pulisce casa”.

È stata la stessa showgirl a mostrare i disegni e le parole della figlia in una storia su Instagram dove ha pubblicato l’opera della sua bambina.

Per la ragazzina, evidentemente, mamma Eli è una che si occupa della questioni domestiche oltre, evidentemente, ad occuparsi di lavoro e tanti altri impegni che ogni giorno la stessa Canalis mostra pubblicamente.

La reazione della donna è stata di grandi risate con tanto emoticon e didascalia: “Vi presento mia madre”, presumibilmente il titolo del compito assegnato a sua figlia.

Tra le due c’è un grandissimo rapporto testimoniato da parecchie foto e stories ogni giorno anche se, come detto, i post che riguardano la vera vita privata in famiglia non sono tantissimi sul profilo dell’ex Velina.

Di seguito, invece, un tenerissimo post Instagram di mamma e figlia, bellissime insieme:

Riproduzione riservata © 2023 - DG