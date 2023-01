Un “bacio” social che in tanti aspettavano. Chiara Ferragni ha voluto condividere il ritorno a casa di Matilda, la cagnolina dei Ferragnez.

Una gioia subito da condividere con tutti. Chiara Ferragni non ha resistito e su Instagram ha pubblicato la foto di un “bacio” tenerissimo con la sua Matilda, la cagnolina di casa Ferragnez che, dopo qualche problema di salute, è tornata in famiglia.

Chiara Ferragni, il post social con Matilda

Chiara Ferragni

C’era stata grande apprensione fino a poco tempo fa per le condizioni di Matilda, la cagnolina di Chiara Ferragni e di tutta la famiglia. La donna, infatti, qualche giorno fa aveva spiegato che si era presa un bello spavento per la sua amica a quattro zampe ma che, per fortuna, le cose stavano andando bene.

Oggi, la splendida notizia: Matilda è tornata a casa e la moglie di Fedez l’ha potuta riabbracciare e baciare come lei stessa ha mostrato in una foto. “La nostra Matilda Ferragni è tornata a casa”, ha scritto l’imprenditrice digitale nella didascalia della foto che la ritrae con la sua amata cagnolina.

Il piccolo animale, 12enne, aveva fatto i conti in passato con una brutta malattina, un cancro, e in occasione del compleanno, proprio la Ferragni aveva raccontato il sentimento nei suoi confronti: “Alla mia prima figlia e alla mia guerriera che due anni fa ha sconfitto il cancro ed è ancora con noi nonostante le probabilità e ci rende la famiglia più felice. Sono grata per tutto il tempo che passiamo insieme”.

Di seguito anche il post Instagram della donna con lo scatto dolcissimo:

