Apparentemente molto distanti se non fosse che sono entrambi due personaggi molto gettonati in rete, Belén Rodriguez e Fedez hanno qualcosa che li rende molto simili. Oltre ad essere genitori di un maschietto e di una femminuccia, la showgirl argentina e il rapper sposato con Chiara Ferragni condividono la stessa “pena” (intesa nel senso più ironico del termine). Ecco di cosa si tratta.

Com’è noto, per lungo tempo Fedez ha atteso che la figlia Vittoria lo chiamasse papà, ma lei si ostinava ad indicarlo come mamma.

Sono state innumerevoli le Instagram story e i post del rapper in cui lui sperava che la secondogenita lo facesse felice. Ma lei, imperterrita, continuava a chiamarlo “mamma”.

E, così come Fedez, anche Belén Rodriguez vive la stessa simpatica situazione. A raccontarlo è stata proprio la showgirl argentina con un video condiviso nelle sue Instagram story.

Nelle immagini che hanno fatto il giro della rete strappando un sorriso agli utenti, si vede Luna Marì che, impegnata ad accarezzarle i capelli, la chiama “papà”.

“Lo so che per te sono questo”, ha commentato Belén, mentre accompagnava il video da una didascalia: “Non c’è verso di farmi chiamare mamma…”.

