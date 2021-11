Il rapper posta su Instagram un video emozionante che riprende la figlia mentre lo chiama “papà” per la prima volta.

Momento di gioia per il rapper Fedez, che decide di condividere l’emozione con i propri followers sui social. L’artista ha postato un video nel quale si riprendeva mentre giocava con la piccola Vittoria, che sta finalmente bene ed è tornata definitivamente a casa con i genitori e il fratellino Leone. Fedez però aveva un obiettivo speciale: far dire a Vittoria la prima volta la parola “papà”.

Ecco quindi che osserviamo Fedez tentare di convincere la tenera bimba con un pupazzetto facendo una voce buffa: “Questo è il cavallino papà, se lo chiami corre da te!”. All’inizio però non è stato facile: dalla piccolina provenivano solo versetti gutturali e la parola “mamma”, con visibile sconforto di Fedez. Il marito di Chiara Ferragni tuttavia ha deciso di non demordere e di insistere nel suo intento, motivo per cui lo vediamo nuovamente recitare la frase “Sono il cavallino papà, se lo chiami corre da te“.

Ad un certo punto però è accaduto l’inaspettato: Vittoria ce l’ha fatta e lo ha chiamato “Papà“! Lui la guarda sbigottito ed esclama: “Hai detto papà!”. Pochi secondi dopo, la bambina crolla sul divano, sicuramente non sarà stato facile per lei reggere tutta quella pressione.

Qui potete vedere il video di Instagram