L’addetta stampa dell’attore turco pubblica un post sui social per chiedere alle fans di essere meno invadenti.

Che l’attore Can Yaman sia amato alla follia dal pubblico italiano femminile, non ci sono dubbi. Quello che stupisce invece è stato sapere che alcune si siano spinte oltre alle solite manifestazioni d’affetto e abbiano addirittura invaso la sua privacy, presentandosi davanti la porta della sua abitazione oppure chiamandolo al citofono per dirgli di affacciarsi.

Questo è ciò che ha comunicato Nicoletta Strazzeri, il suo addetto all’ufficio stampa, su un post di Instagram, dove chiede alle ragazze di essere più moderate e di non disturbare l’attore turco, soprattutto la notte: “Carissime,

tutte voi siete riuscite a stupirmi per la vostra generosità fatta di attenzioni grandi e piccole e di protezione nei confronti di Can. Tuttavia, sempre più spesso Can trova sue fan proprio davanti all’ingresso della sua abitazione. E non solo questo: spesso, chi trova il portone chiuso, citofona al suo appartamento anche durante la notte chiedendogli di affacciarsi alla finestra o di mandare un saluto. In questo periodo come sapete Can sta lavorando molto e tutte le mattine deve alzarsi molto presto per essere sul set, la sera spesso resta a casa a studiare i copioni e magari alle 22 già dorme, per essere pronto a lavorare il giorno dopo. Queste manifestazioni non significano affetto ma invadenza“

Che dire, Can ha fatto letteralmente impazzire le sue fans..

