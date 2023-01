Piccolo guaio per Belen Rodriguez che nelle sue stories social ammette che la figlia Luna Marì la chiami sempre “papà”.

Momento tenerezza per Belen Rodriguez che in queste ore ha pubblicato una serie di stories su Instagram insieme alla sua piccola Luna Marì. Mamma e bambina si sono mostrate comode sul divano in un momento di relax, occasione che la showgirl argentina ha sfruttato anche per fare una rivelazione davvero particolare…

Belen Rodriguez, l’ammissione sulla piccola Luna Marì

Belen Rodriguez

Una versione inedita di Belen Rodriguez questo pomeriggio sui social. La modella e showgirl si è mostrata in versione dolce mamma insieme a Luna Marì, figlia avuta da Antonino Spinalbese.

La bambina si è divertita a saltellare sul divano (o forse sul lettone) insieme alla madre ma anche a smuoverle un po’ i capelli e a dire una semplice parolina… Quale? Papà!

Ebbene sì, perché la piccola nella storia social con mamma Belen ha detto proprio “papà” portando la showgirl a confessare una cosa inattesa. “Sì, lo so che per te sono papà”, le parole della donna.

Conferma ulteriore anche nella didascalia della storia: “Non c’è verso che mi chiami mamma”.

Insomma, secondo quanto ci ha raccontato l’argentina, la bimba tra le prime parole dette, forse l’unica, ha preferito “papà”. Uno smacco per la modella che, comunque va detto, non ha fatto alcun accenno all’ex compagno Antonino Spinalbese, attualmente impegnato al Grande Fratello Vip.

Di seguito, invece, un recente post Instagram dell’argentina con tutti i componenti della sua famiglia, compresi Santiago a Stefano De Martino:

