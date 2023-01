Il nome di Chiara Ferragni a Sanremo 2023 ha già fatto scalpore e, ora, c’è chi parla di capricci da diva dietro le quinte del Festival.

Chiara Ferragni ha appena annunciato che devolverà il suo cachet di Sanremo ad un’associazione che si occupa di violenza contro le donne. Tutti i soldi che la Rai le aveva destinato sono stati già indirizzati sul conto corrente di Di.Re e, mentre c’è chi applaude alla scelta dell’imprenditrice digitale, c’è chi parla di veri e propri capricci da diva dietro le quinte dell’Ariston.

Chiara Ferragni come “sua maestà” a Sanremo?

A spifferare alcune indiscrezioni davvero particolari è Davide Maggio, che ha deciso di rendere noti alcuni presunti atteggiamenti da diva adottati dalla Ferragni a Sanremo 2023.

Prima di tutto, pare che Chiara abbia chiaramente fatto sapere di non voler in alcun modo posare con le altre co-conduttrici. Per lei, infatti, sarebbero previsti solo scatti in solitaria.

Inoltre, stando ai rumors, la moglie di Fedez avrebbe preteso l’allestimento di una stanza in cui rilassarsi prima del confronto con i giornalisti.

Richieste da vera diva, dunque, che avrebbero portato gli addetti ai lavori a soprannominare la Ferragni con il nomignolo di “Chiara maestà”. Sarà vero?

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG