Duro confronto al GF Vip fra Dana Saber e alcuni coinquilini della Casa. La donna ha “promesso” una denuncia una volta uscita dal reality.

Nuove polemiche e discussioni al GF Vip dove a prendersi la scena sono stati Dana Saber, Luca Onestini e Oriana Marzoli. In modo particolare gli ultimi due vipponi sono stati minacciati dalla prima a seguito di una questione legata alla sparizione di un paio di occhiali (poi ritrovati).

GF Vip, Dana Saber pronta a denunciare due vipponi

Come anticipato, Dana Saber nelle ultime ore è andata su tutte le furie contro Luca Onestini e Oriana Marzoli. La donna ha minacciato il suo inquilino di denunciarlo a seguito di una questione legata alla sparizione di un paio di occhiali.

Dana ha detto a Luca: “Avete fatto uno scherzo (lui e Oriana), vedremo questa storia fuori da qua, io vi denuncio. A te e lei. Non vi potete inventare cose stupide per dare la colpa a me. Uscirà fuori il video e io lo vedrò”.

Da parte del ragazzo la reazione è stata di incredulità: “Ma come ci denunci? Questa è una barzelletta”. Dal canto suo la donna non ha voluto sentir ragioni: “No, te lo dico io. Non è uno scherzo”.

“Nikita mi ha detto di aver visto Oriana con gli occhiali di Luca. Ho detto ma volete per forza che io passi per qualcosa (ladra, ndr)? In confessionale racconterò la storia, voglio capire se l’avete organizzata. Sei andato sotto la tenda e li hai trovati, cosa cercate di fare? A che gioco state giocando? Sono seria”.

A quanto sembra, a far saltare i nervi alla Saber le accuse della Marzoli di aver “perso” o addirittura “rubato” questo paio di occhiali che, inizialmente, sarebbe stato proprio Onestini a indossare e “far sparire”. Oriana, nel tentativo di aiutare Luca a ritrovarli, avrebbe appunto mosso delle accuse a Dana facendola arrabbiare.

Di seguito anche un post Twitter condiviso da un utente che ha messo in evidenza il dialogo nella Casa:

