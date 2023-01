Chiara Ferragni pare abbia già scelto la villa in cui alloggerà nel corso della settimana che la vedrà impegnata a Sanremo 2023.

I Ferragnez stanno per sbarcare sulla riviera ligure in occasione del Festival di Sanremo 2023. Dopo la prima partecipazione di Fedez nel 2021 in coppia con Francesca Michielin, ora tocca a Chiara Ferragni prendersi il palco del Teatro Ariston. Accanto ad Amadeus in occasione della prima e ultima serata della kermesse musicale, pare che l’imprenditrice digitale abbia già scelto la location da sogno che ospiterà lei e tutta la famiglia.

La villa da sogno dei Ferragnez a Sanremo 2023

Secondo quanto riportato da La Stampa, Chiara Ferragni avrebbe affittato una villa extralusso sulle colline di Sanremo: si tratterebbe di una location da nababbi con “piscina, verde e soprattutto una vista ‘spaziale’ sul mare”.

L’imprenditrice digitale pare abbia deciso di trasferirsi in riviera insieme a tutta la famiglia: oltre a Chiara, dunque, alloggeranno in villa anche Fedez, i figli Leone e Vittoria, e probabilmente anche le sorelle e i genitori della Ferragni.

Immancabile, come di consueto, lo staff che la circonda in ogni occasione di lavoro. La prossima co-conduttrice di Sanremo, dunque, sarà sostenuta dai suoi affetti più cari nel corso di una intensa settimana che segnerà un altro importante tassello nella sua carriera.

