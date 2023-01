Storie social molto interessanti da parte di Chiara Ferragni che ha fatto tribolare i suoi fan dopo un viaggio in Francia di 24 ore…

Potrebbe essere arrivato un primo indizio a proposito di uno degli abiti che Chiara Ferragni potrebbe indossare al prossimo Festival di Sanremo 2023. La nota imprenditrice digitale, che sarà affianco ad Amadeus alla prima e all’ultima serata dell’evento, sembra aver lasciato intendere di essere molto impegnata in queste ore per qualcosa di davvero importante sul quale, però, non ha voluto dare particolari spoiler…

Chiara Ferragni, cosa succede a Parigi?

Chiara Ferragni

Nelle ultime ore, i più attenti fan di Chiara Ferragni hanno seguito i suoi movimenti tra Milano e la Francia, precisamente Parigi. La moglie di Fedez, infatti, non solo ha pubblicato delle foto dalla capitale francese, ma ha anche parlato in alcune stories social.

Cosa ha detto? Le sue parole potrebbero essere state degli indizi in tema outfit per Sanremo 2023. “Domani sarà una giornata lunghissima, poi tornerò la sera a Milano. Qui sto facendo, per la terza volta anche se non ve ne ho mai parlato le altre volte, dei fitting molto speciali”, le parole dell’imprenditrice digitale. “E… chi vuole intendere intenda. Non vedo l’ora di farvi vedere”, ha concluso.

Che questi fitting siano un indizio sul fatto che la donna indosserà un abito di qualche importante stilista che opera proprio in terra transalpina? Probabile, ma va detto che lei non si è lasciata scappare nessuna altra parola.

Mentre sul Festival, nelle stories successive ha detto: “Stavo leggendo alcune vostre domande. Allora, siete tantissimi che mi volete vedere a Sanremo, e anche io sono un po’ ansiata. Porterò sul palco, solamente me stessa. Spero questo basti. Di solito, quando uno è sincero, la maggior parte delle persone se ne accorgono. Dita incrociate e andrà. Andrà come deve andare”.

Di seguito proprio un recente post Instagram della donna direttamente da Parigi:

Riproduzione riservata © 2023 - DG