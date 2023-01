Scatto social di gioia per Selvaggia Lucarelli e la sua famiglia che in queste ore ha festeggiato il 18esimo compleanno del giovane Leon.

Non poteva che essere un momento di gioia e serenità, la festa dei 18 anni di Leon Pappalardo, figlio di Laerte e di Selvaggia Lucarelli. Ed è per questo che la giornalista ha deciso di condividere sui social alcuni momenti del party intimo per il compleanno del ragazzo.

Selvaggia Lucarelli, la foto di famiglia al compleanno di Leon

Selvaggia Lucarelli

Sul proprio profilo Instagram, Selvaggia Lucarelli ha “presentato” ai suoi seguaci la sua famiglia allargata, tutta riunita – compreso ovviamente l’attuale compagno Lorenzo Biagiarelli – per un momento di festa davvero speciale: il compleanno, il 18esimo, di Leon, suo figlio e di Laerte Pappalardo.

La giornalista, messe da parte le polemiche post ‘Ballando con le Stelle’, sembra essere molto felice in questo particolare quadretto di famiglia, tanto da scherzare nella didascalia del suo post che ritrae, appunto, tutti i componenti del nucleo presenti: “Selvaggia Elle e la famiglia allargata. (da sinistra abbiamo zio Fabio, Lorenzo, Laura, Laerte). Chiara e il festeggiato che accenna perfino un’idea di sorriso ‘spaccano’ in prima fila”, ha scritto la penna graffiante.

A quanto pare, la festa di Leon è andata in scena al The Sanctuary, spazio eventi nell’ex stazione ferroviaria di Lambrate a Milano, ristorante molto ‘in’ fondato proprio da zio Fabio e inaugurato a febbraio 2021.

Nelle stories della giornalista è, infatti, taggato il locale, ed è possibile vedere un po’ tutta la location speciale così come la torta di compleanno, i presenti, i sorrisi e anche alcuni dei momenti di festa trascorsi.

Di seguito il post Instagram della giornalista con le immagini della festa del figlio e tantissimi commenti di amici, conoscenti e anche diversi fan che hanno voluto, in un certo senso, prendere parte a questo momento davvero felice della vita della donna e di tutta la sua famiglia:

