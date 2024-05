La nota ballerina di Amici Giulia Pauselli si è sottoposta ad una operazione al seno. Sui social, l’esito dell’intervento e le motivazioni.

Siamo abituati a vederla ad Amici tra il corpo di ballo dei professionisti. Stiamo parlando di Giulia Pauselli che in queste ore si è mostrata in vesti inedite e ben diverse dal solito. La ragazza, infatti, ha raccontato di essersi sottoposta ad un intervento al seno motivando la sua decisione con una lunga spiegazione data ai suoi fan.

Giulia Pauselli, l’intervento al seno riuscito

Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta

La ballerina di Amici, che da qualche tempo è diventata mamma, ha raccontato su Instagram la sua esperienza dopo l’intervento di mastoplastica addittiva spiegando nel dettaglio cosa l’abbia portata a questa decisione. La bella Giulia ha detto: “Questa è una storia d’amore e di cambiamenti… Oggi sono una mamma innamorata follemente del suo bambino ma non dimentico Giulia donna e il diritto di sentirmi bella nuovamente. Ho preso questa decisione di pancia o, forse, sarebbe meglio dire ‘di petto’. Guardo questa immagine fatta di ricordi, un racconto breve, impattante della mia storia e della mia evoluzione e provo un senso d’amore e gratitudine immenso per l’esperienza che la vita mi ha donato ma, oggi, un regalo me lo faccio io“.

Il messaggio alle donne

La Pauselli che fa coppia con Marcello Sacchetta ha poi aggiunto un bel messaggio rivolto a tutte le donne: “Non è un ‘adv’ ma solo una storia di cambiamenti, d’amore e di body positivity“, le sue parole. “Non dobbiamo smettere di sentirci belle, di farci belle, di essere belle! Grazie al dottore e al suo team gentilissimo e dolcissimo!”. Successivamente la ballerina ha ringraziato i suoi fan per i tanti messaggi di supporto ricevuti. Nelle prossime ore, probabilmente, ci saranno ulteriori aggiornamenti e magari qualche foto del “risultato”.