Ripartono i casting per la prossima edizione del Grande Fratello ma Alfonso Signorini rivela di aver avuto un piccolo… “problema”.

Non è passato tanto dalla fine dell’ultima edizione del Grande Fratello ma una nuova avventura è già pronta ad iniziare. Come sempre, il primo step è quello dei casting e anche Alfonso Signorini si è messo in movimento in prima persona, anche al netto di qualche problemino avuto nelle ultime ore con il suo telefono e la sua messaggistica sui social…

“Problema” per Signorini verso il nuovo GF

Alfonso Signorini

Come detto, la macchina del Grande Fratello si è già rimessa in movimento dopo l’ultima edizione che ha visto trionfare Perla Vatiero. I casting sono partiti e Alfonso Signorini ha deciso di mettersi in gioco in prima persona invitando le persone a mandare “candidature” in privato sui social. Peccato che qualcosa non sia andato come previsto. Il conduttore, infatti, tramite un video pubblicato su Instagram ha detto: “Ciao ragazzi. Lo sono, sono imbranatissimo, vi prego rispeditemi tutti i messaggi che mi avete mandato da questa mattina fino a mezz’ora fa perché ho premuto un tasto e ho cancellato tutto. Non mi è rimasto più niente. Mi avrete scritto in più di 3-4.000 persone, vi prego. Sono un boomer, che volete fare? Sti cavoli. Vi aspetto: se vi chiedo il cellulare è già un buon segno”.

Casting ripartiti per il reality

Staremo a vedere se le persone che avevano scritto al conduttore riusciranno a farsi nuovamente sentire o meno. Intanto, nella giornata di martedì 21 maggio, su Instagram, l’account ufficiale del Grande Fratello ha scritto: “Come fare per partecipare ai casting? Grande Fratello non si ferma mai: sono già partiti i casting per la prossima edizione. Sul sito https://grandefratello.endemolshine.it, nei nostri scouting in giro per l’Italia oppure direttamente qui sui social con un nostro messaggio: si, siamo davvero noi a scrivere”. Insomma, tutto è davvero pronto per una nuova avventura nella Casa più spiata d’Italia…