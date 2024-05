Bravissima e bellissima Michelle Hunziker che al netto dei 47 anni continua ad incantare con la sua bellezza senza tempo.

Mamma e nonna ma, allo stesso tempo, anche una delle più belle e apprezzate showgirl del mondo dello spettacolo. Stiamo parlando di Michelle Hunziker che in una recente intervista a Chi ha svelato i suoi segreti ma anche come il modo di apparire, negli anni, sia per lei molto cambiato. Per la svizzera, infatti, adesso non c’è bisogno di esaltare solo il fisico per apparire “sexy”…

Michelle Hunziker e la sensualità senza tempo

Michelle Hunziker

Rispondendo ad alcune domande a proposito della sua sensualità e del modo che, adesso, ha per apparire sempre così sexy e sensuale, la Hunziker ha detto: “Dipende dall’età. Quando hai 20-30 anni la sensualità è all’ordine del giorno, ti diverti di più. Però non ci ho mai investito, credo che ogni donna abbia dentro di sé la sensualità e che ciascuna scelga il modo per esprimerla”.

Nel suo caso, soprattutto ora, la donna ha le idee molto precise: “Penso che, andando avanti col tempo, l’arte sia quella di nascondere, declinare la sensualità in chiavi diverse. Sono mamma e nonna, mi sento sensuale con una camicia chiusa e i pantaloni a vita alta, non sento la necessità di tirar fuori la mercanzia“. La conduttrice, infatti, sa bene come apparire sensuale e non solo attraverso l’intelligenza e l’applicazione nel lavoro.

Il sorriso e le battaglie vinte

Tra i passaggi più interessanti dell’ìntervista a Chi, anche quello legato al suo apparire sempre con il sorriso. Un sorriso che, a volte, nasconde tante battaglie vissute: “Ci sono, però, battaglie che sono ancora più intime e che combatto tutti i giorni e che è giusto non condividere”, ha spiegato la Hunziker. “Cerco di proteggere le persone che amo e cerco di essere grata per quello che ho: tre figlie meravigliose e un nipotino che è ‘da mangiare’, amiche splendide e amici fantastici”.

Di seguito anche un post Instagram della conduttrice in occasione di Io Canto Family: