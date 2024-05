La maestra di Amici ha sciolto i dubbi su quello che potrebbe essere il suo futuro in tv. Le parole di Alessandra Celentano.

Si è da poco conclusa l’edizione 2023-2024 di Amici e tra i professori, Alessandra Celentano si è confermata grande protagonista portando due ballerini su due alla finalissima, Dustin e Marisol. Al netto del successo di questa ultima annata, il futuro della maestra è stato messo in dubbio da qualche rumors e anche da alcune sue dichiarazioni che avrebbero fatto pensare ad una ipotesi ‘Ballando con le Stelle’. A dare delucidazioni sulla vicenda ci ha pensato la diretta interessata.

Alessandra Celentano, il futuro ad Amici

Alessandra Celentano

Parlando in un’intervista a SuperGuida Tv, la Celentano ha parlato del suo futuro ad Amici non lasciando alcun dubbio, almeno per quanto concerne la sua voglia di essere confermata nella scuola più famosa d’Italia. “Ma certo, spero di sì“, ha detto rispondendo alla domanda sulla sua presenza nella prossima edizione. In generale sulla televisione, la prof ha aggiunto “All’inizio ho avuto delle difficoltà perché ero abituata ai tempi del teatro che sono ovviamente diversi da quelli televisivi. Poi con il tempo sono entrata nel meccanismo e devo dire che questa avventura mi ha insegnato e continua ad insegnarmi ancora tanto”.

Il libro ‘Chiamatemi Maestra’

Da sottolineare come la Celentano, in queste ore, sia “rintracciabile” in libreria. Infatti, la professoressa ha deciso di scrivere un libro dal titolo emblematico: ‘Chiamatemi Maestra‘. Sulla sua opera, la donna ha spiegato: “Era da un po’ che ci pensavo, mi piaceva l’idea che le mie parole potessero essere cristallizzate in delle pagine scritte. E poi volevo aiutare i giovani che intraprendono un percorso nel mondo della danza e soprattutto i loro familiari che si trovano costretti a fare sacrifici”.