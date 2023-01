Festa di compleanno speciale per Giulia De Lellis che ha organizzato un party molto particolare con cibi decisamente inediti…

27 anni per Giulia De Lellis che nelle scorse ore ha festeggiato il compleanno in compagnia del fidanzato e di alcuni amici. Una festa molto particolare con un tema davvero unico. Quale? Il cibo da “fast food”. Infatti, tutti gli invitati potevano scegliere il proprio menu restando però sempre fedeli ad hamburger, patatine fritte e bibite gassate.

Giulia De Lellis, il party a tema ‘fast food’

Giulia de Lellis

Per i suoi 27 anni, come detto, Giulia De Lellis ha deciso di festeggiare insieme agli amici con cibo da fast food. La location per il party è il negozio milanese di un noto marchio di design, dove l’influencer ha offerto ai suoi ospiti un cibo decisamente inedito: hamburger, patatine fritte e bibite gassate.

Con la modella e infleuncer, ovviamente, anche il suo compagno Carlo Gussalli Beretta, con cui la festeggiata fa coppia da circa due anni.

Da quanto sembra dai social, tutti gli amici e presenti alla festa potevano scegliere tra vari tipi di hamburger, salse di accompagnamento, drink e anche qualche dolce. Sia la festeggiata che gli invitati hanno pubblicato diversi scatti di quel momento di gioia e divertimento.

Non solo il cibo, grande e curioso protagonista, ma anche tutte le varie attività. Balli, canti e ovviamente brindisi subito dopo il momento della torta dedicata alla festeggiata.

L’anno scorso, invece, la donna non aveva potuto festeggiare nel giorno del suo compleanno dato che era isolata a causa del Covid. Il party, all’epoca, era arrivato solo alcune settimane dopo, quando aveva celebrato con gli amici con un evento lussuoso e glamour a tema Grande Gatsby con gli invitati tutti con look anni Venti.

Di seguito anche un post di Novella 2000 con alcuni scatti del party:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG