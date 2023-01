Dopo la morte di Gina Lollobrigida è giallo sulla sua eredità. A quanto ammonta il patrimonio della donna e a chi andranno i suoi beni?

Solamente pochi giorni fa la triste notizia della sua morte. Ora, Gina Lollobrigida fa parlare per quanto riguarda le questioni legate alla sua eredità, decisamente molto contesa. Sull’argomento, infatti, sono già tante le discussioni e le ipotesi che vedono dubbi non solo sull’ammontare del patrimonio della ex diva del cinema ma anche su chi potrà trarre “beneficio” da esso.

Gina Lollobrigida: tutto sulla sua eredità

Gina Lollobrigida

Secondo alcune prime stime di svariati media, il patrimonio di Gina Lollobrigida è stato stimato in 10 milioni di euro. Si tratta del valore della somma di vari beni mobili e immobili. Il dubbio, adesso, sembra però essere su chi potrà ricevere tutto questo.

La situazione legata “agli eredi” dell’attrice è decisamente complessa, causa anche svariate battaglie legali che vedono coinvolti vari personaggi. Dal figlio dell’attrice, Andrea Milko Sofic, al suo badante tuttofare Andrea Piazzolla. Senza contare anche l’ex marito Francisco Javier Rigau, che si è presentato ai funerali.

Come detto, sulla fine che tutti i beni della compianta Gina c’è grande incertezza e tutto dipenderà dal fatto se esista o meno un testamento scritto.

In tale ottica, secondo quanto riportato da Tg com 24 che cita Fanpage, esso esisterebbe e sarebbe già stato affidato ad un notaio. Nei prossimi giorni ci sarà la lettura ufficiale e, se così fosse, a Skofic andrebbe il 50% del patrimonio in quanto figlio, il restante 50% invece prenderebbe le vie indicate dalla Lollobrigida nel testamento.

Di seguito anche un recente post Intagram di una fanpage della diva:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG