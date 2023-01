La sfida di ballo tra Samu e Paky è stata interrotta dalla maestra Celentano che ha voluto subito dare un banco a quest’ultimo.

Ad Amici la sfida tra Samu e Paky è stata interrotta per la seconda volta. Già nella puntata di domenica scorsa, infatti, i due ballerini si erano sfidati ma il giudice aveva chiesto del tempo per pensare rimandando la sfida a questa settimana. Oggi, la sfida è stata interrotta di nuovo, questa volta dalla maestra Celentano.

La sfida di ballo tra Samu e Paky

In seguito allo scandalo del capodanno gate i 6 allievi coinvolti hanno dovuto sottoporsi a delle sfide immediate. Tra questi allievi c’è il ballerino Samu che ha dovuto confrontarsi la scorsa puntata contro Paky. La sfida, però, non lo aveva visto né vincitore né sconfitto, poichè il giudice non era riuscito a prendere una decisione. I due ballerini sono quindi tornati a sfidarsi oggi, ma la loro esibizione è stata nuovamente interrotta, questa volta dalla maestra Celentano.

La maestra ha infatti deciso che indipendentemente dall’esito della sfida Paky sarebbe entrato a far parte della scuola, e gli ha offerto un banco. Samu quindi dovrà ripetere la sfida per una terza volta domenica prossima, con un nuovo sfidante che conoscerà nei prossimi giorni.

