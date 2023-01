Piccolo giallo ad Amici. Dopo il caso Capodanno, nella puntata di domenica Gianmarco risulta essere assente. Cosa è successo?

Messo da parte il Capodanno-gate, Amici di Maria De Filippi riparte alla grandissima e lo fa anche con un piccolo giallo che riguarda Gianmarco. L’alunno, infatti, risulta assente dalla puntata di domenica 22 gennaio. In tanti si sono chiesti cosa sia accaduto…

Amici, Gianmarco assente in puntata

Maria De Filippi

Nella puntata di domenica 22 gennaio 2023 di Amici, non si parla solo dei presenti in prospettiva serale ma anche degli aassenti. In realtà, è il web che discute di chi non è presente in studio. Infatti, spicca l’assenza in puntata di Gianmarco.

Il ballerino, infatti, non era presente con gli altri compagni di classe durante la registrazione della puntata- In tanti sono sono chiesti cosa sia successo e se ci si debba aspettare qualche altro “caso”.

A quanto pare, però, niente di tutto questo. Sebbene nessuno abbia spiegato il perché dell’assenza del ragazzo, pare che la produzione, in accordo con lui e con Maria De Filippi, abbia optato per lasciarlo in casetta, forse, per questioni di salute.

Per evitare un peggioramento, Gianmarco è rimasto, dunque, da solo in casa a riposare.

La relazione con Megan

Nelle ore precedenti, il ballerino e Megan erano anche stati protagonisti di uno scambio di vedute riguardo alla loro relazione: “Parliamoci chiaro, abbiamo capito che siamo diversi in tante cose e la pensiamo in maniera differente. Fino a che punto vogliamo venirci incontro? O stiamo insieme davvero o così per me non ha senso, sto proprio male”, ha detto la ragazza.

Gianmarco dal canto suo ha risposto: “Io non la vedo così, credo che siamo connessi, ma sei tu che mi stai evitando”. Alla fine, però, sembra che i due abbiano deciso di andare avanti con la loro relazione.

Di seguito anche un recente post Instagram del programma che riguarda l’alunno:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG