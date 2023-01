Dopo la notizia della morte di Gina Lollobrigida, arrivano le prime reazioni. A parlare è stato il suo avvocato storico, Filippo Meschini.

Addio a Gina Lollobrigida, storica stella del cinema italiano, morta oggi a 95 anni. Tantissimi i messaggi arrivati per l’attrice molto amata da tutto il mondo. Tra i primi a parlare di lei e ricordarla è stato l’avvocato di una vita della donna, Filippo Meschini, intervenuto a Adnkronos.

Gina Lollobrigida, le parole dell’avvocato

Gina Lollobrigida

“Sono profondamente addolorato. Gina Lollobrigida, oltre ad essere un’artista unica, eclettica, il cui valore è stato riconosciuto a livello mondiale, è sempre stata una persona tenace, che ha sempre lottato per le sue idee e per far valere la sua parola. L’appellativo della ‘Bersagliera’ non era un caso”, ha esordito lo storico avvocato della donna Filippo Meschini.

“Era una persona straordinaria, che mi ha insegnato i valori più importanti e ha dimostrato la coerenza, il coraggio delle proprie idee. Valori che sono di esempio e che in una persona così celebre hanno un risalto ancora maggiore, perché dimostrano la sensibilità di cui era dotata e che manifestava nella sua arte”.

Non manca un passaggio anche sulle vicende giudiziarie della donna. L’avvocato, in tal senso, spiega: “Sicuramente ci sono dei rimpianti, anche se non spetta a me dirlo. Quello che posso dire è che io mi auguro che la sua serenità sia rimasta integra, perché è quello che conta”.

Su cosa si ricorderà della Lollobrigida: “La sua immensa generosità e la sua dolcezza, era una persona molto altruista. Nonostante le sue condizioni di salute non fossero più così brillanti, il suo altruismo era sempre presente, anche verso di me e la mia famiglia”.

Infine: “Ora è il momento del dolore ed è difficile gestire le emozioni, è stata una persona che deve restare indimenticabile perché possa essere di esempio. Viene meno tutta insieme anche quell’onda emotiva che si scatenava al solo incontrarla, il suo sguardo, i suoi occhi trasmettevano l’amore per la verità”.

Di seguito anche un post Instagram di ‘Oggi’ che ricorda la nota attrice:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG