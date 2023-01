Mancano pochi giorni alla partenza del Festival di Sanremo 2023 In queste ore, è arrivata anche una conferma che renderà sicuramente tristi molti telespettatori e amanti della musica.

Grande attesa per Sanremo 2023 in partenza il prossimo 7 febbraio. Il toto vincitore è già partito, così come non mancano rumors e indiscrezioni su conduttori, ospiti e, ovviamente, i cantanti. Non manca, però, una “triste” costatazione: l’assenza del direttore d’orchestra Beppe Vessicchio che, quest’anno, non sarà presente al Festival della canzone italiana.

Sanremo 2023, Beppe Vessicchio grande assente

Direttore d’orchestra

Mancano pochi giorni alla partenza del Festival di Sanremo 2023 e ormai si stanno definendo gli ultimi dettagli. In queste ore, è arrivata anche una conferma che renderà sicuramente tristi molti telespettatori e amanti della musica. Quale? L’assenza di Beppe Vessicchio. Infatti, l’uomo, storico direttore d’orchestra, quest’anno non dirigerà nessun artista in gara. A svelarlo è proprio lui in persona nel corso di un’intervista a La Stampa: “Quest’anno poso la bacchetta, Sanremo 2023 lo faccio solo a parole. Ho deciso di fare un podcast”.

Nessuna possibilità dunque di vedere l’uomo nei panni, soliti, di direttore d’orchestra a Sanremo 2023. Tuttavia per l’ex protagonista anche del noto programma ‘Amici di Maria De Filippi’ sarà a modo suo al centro della scena con nuovi progetti e, appunto, queste interviste ai cantanti in gara.

Il web ha accolto con grande delusione l’assenza dell’uomo dall’appuntamento musicale più importante in Italia e in vari post sui social si possono leggere tanti commenti ricchi di affetto per lui. Siamo sicuri che, nonostante il rammarico per non poter prendere parte all’evento, in qualche modo Vessicchio sarà contento del calore che sta ricevendo.

Di seguito anche un recente post Instagram del direttore d’orchestra:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG