Un video tra Mara Venier e Pierpaolo Pretelli ha messo la parola “fine” a possibili malumori tra i due. E in vista di Domenica In…

Sono bastati un balletto e un “cucù” a Mara Venier e Pierparolo Pretelli per diventare virali sul web e far pensare ad una sorta di reunion in vista di Domenica In. I due, che qualche tempo fa erano stati protagonisti di un botta e riposta non troppo felice, sembrano aver risolto col sorriso ogni attrito.

Mara Venier e Pierpaolo Pretelli a Domenica In?

Mara Venier

Come detto, un video molto speciale condiviso da Mara Venier e Pierpaolo Pretelli ha fatto andare in tilt i fan della conduttrice e anche quelli dell’uomo anche in vista della puntata di ‘Domenica In’.

Infatti, dopo presunti malumori tra i due, pare che possano esserci sorprese. Magari già nelle prossime ore. La “maretta” tra i due risale a circa un anno fa quando Pretelli era stato ospite fisso per alcune settimane. Una volta conclusa l’esperienza, il ragazzo aveva parlato a Verissimo, su Mediaset, ma le sue parole non erano piaciute alla conduttrice Rai.

“Ho realizzato di essere qui con quest’aria fresca. Perché sai lì ho fatto un po’ l’azione da botulino, ho ringiovanito un po’. Quindi tornare qui a Mediaset e trovare un po’ di freschezza è bello, sì è davvero molto piacevole”, aveva detto il ragazzo.

Pronta la replica, decisamente non felice, della Venier che aveva risposto: “Porello”. Dal canto suo Pierpaolo aveva chiesto scusa e aveva affermato di non voler offendere nessuno.

Oggi, a distanza di quasi un anno, come detto, la reunion, almeno momentanea con una danza sulle note di Fiumi di parole dei Jalisse nello studio di ‘Domenica In’. Che possano esserci novità e sorprese?

Di seguito anche il post Instagram dei due:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG