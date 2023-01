Nell’ultima puntata di ‘C’è posta per te’, Maria De Filippi ha indossato un abito particolare già visto in passato su Sonia Bruganelli…

Regina del sabato sera con ‘C’è posta per te’, Maria De Filippi, virale anche per un momento di forte commozione per una sua ospite, è stata protagonista indiretta anche di un particolare siparietto con Sonia Bruganelli. Il motivo? Un vestito “copiato”…

Maria De Filippi “copia” Sonia Bruganelli: il siparietto

Maria De Filippi

Si potrebbe dire “Maria De Filippi come Sonia Bruganelli”. E in un certo senso non sarebbe sbagliato. Infatti, nell’ultima puntata di ‘C’è posta per te’ andata in onda sabato sera, la regina di Mediaset ha indossato un vestito che era già stato visto in tv, proprio perché utilizzato dalla moglie di Paolo Bonolis.

La Queen di Canale 5 ha sfoggiato un abito nero, con dettagli bianchi, firmato Alexander McQueen. Lo stesso mini dress che, un anno fa, la Bruganelli aveva usato in una puntata del Grande Fratello Vip.

Un dettaglio che non è sfuggito ad una fanpage dell’opinionista che lo ha notato e l’ha evidenziato su Instagram, scatenando così la reazione della Bruganelli che ha ripostato la foto commentandola in modo unico. “Sonia, Maria ti ha rubato il vestito…perdonala!”, ha scritto la fan. Dal canto suo, Sonia ha detto: “È un onore per me”. Il tutto accompagnato da una serie di emoticon divertite.

Insomma, la donna si è praticamente detta felice del fatto che la De Filippi abbia deciso di indossare in tv un capo che lei aveva già scelto un anno fa.

Piccolo dettaglio, poi, sull’abito. Il suo prezzo non è decisamente alla portata di tutti. Pare, infatti, si aggiri attorno ai 1.790 euro!

Di seguito anche due post Twitter e Instagram dove è possibile apprezzare l’abito della conduttrice di ‘C’è posta per te’ e quello della Bruganelli appunto:

Un artista straordinario con una voce inconfondibile… questa sera a #CePostaPerTe Massimo Ranieri! 🤩 pic.twitter.com/SLgDDqwQfu — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) January 21, 2023

