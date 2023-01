L’ultima storia della terza puntata di C’è posta per te vede protagonista Massimo Ranieri, ospite di Maria De Filippi.

C’è posta per te prosegue con la storia di un regalo. La protagonista è Chiara e i suoi due fratelli. Essi inviano posta alla madre, che ha perso il marito quattro anni fa. La sorpresa per lei è un regalo dolcissimo, che è legato alla loro storia d’amore. Maria racconta che “Massimo Ranieri è stato il punto di riferimento della loro storia d’amore, l’ha portata a tutti i concerti e le ha regalato tutti i suoi dischi”. La canzone “Rose rosse” era la colonna sonora del loro amore.

Massimo Ranieri

Chiara, Fabrizio e Angela sono tre fratelli che scrivono una lettera alla loro madre Enza. Si presentano al programma televisivo “C’è posta per te” per chiedere scusa alla madre per averla sempre trattata come scontata, anche durante la malattia del padre. I figli ammettono di non essere stati presenti per il dolore della madre, poiché erano troppo concentrati su quello del padre. “La malattia spazza via tutto” legge Maria De Filippi.

“Non ci rendevamo conto che mentre lavava, puliva, stirava e cucinava per tutti noi come sempre, non ci rendevamo conto che vedeva papà che non voleva più prendere le medicine, perché diceva che non servivano a niente. Vedeva papà che non riusciva più a stare in piedi e doveva reggersi al muro. Convocava tutti noi, dicendo che lui era pronto e che saremmo dovuti esserlo anche noi”.

L’ospite: Massimo Ranieri

“Ha voluto la tua mano nella sua fino all’ultimo respiro. Quando ha capito che mancava poco ci ha volute ad una ad una”, legge Maria commuovendosi e faticando a continuare la lettura. “Ci ha fatto promettere di tornare a sorridere”.

Entra finalmente in studio la sorpresa, Massimo Ranieri: “Hai lo stesso taglio di capelli che portava mia mamma“, ha affermato Ranieri. “Per un attimo ho rivisto mia mamma”, e commosso aggiunge poi: “Non accetto la dipartita di mia mamma”. Ha quindi regalato alla donna una clessidra affermando: “Un pezzo di vita se n’è andato, ma se la giro, si riempirà di nuovo per l’affetto dei tuoi figli”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG