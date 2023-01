Pasquale chiama le sue figlie Cristina e Stefania perché vuole tornare ad essere il loro papà. “Sono qui per chiedervi perdono”.

La storia riguarda Pasquale e il suo matrimonio che viene interrotto. La sua relazione d’amore con la moglie si conclude quando scopre che lei ha un amante. La moglie nascondeva le chiamate con l’altro uomo facendo finta che fosse solo un’amica. Pasquale ha due figlie che, dopo la rottura, si allontanano bruscamente dal padre.

“Sono qui per chiedervi perdono, per la mia assenza nella vostra vita. Dopo l’ultima chiamata che abbiamo fatto, le parole che mi avete detto mi hanno ferito troppo. È stata colpa dell’orgoglio, ma da allora sono passati più di 7 anni. Ho cercato di contattarvi in tutti i modi, ma non c’è stato verso. Aspettavo un vostro segno. Vi penso tutti i giorni e vi amo come la prima volta che vi ho preso in braccio quando siete nate. Non voglio invadere le vite, voglio solo riallacciare un rapporto” afferma Pasquale.

La madre delle due ragazze, Cristina e Stefania, continua la sua relazione con Ciro, che diventa come un padre per le due figlie. Pasquale, il loro vero padre, cerca di ristabilire il rapporto con le figlie inviando alle due ragazze e a Ciro.

Cristina afferma “L’ho già perdonato”, mentre la sorella più piccola Stefania ha difficoltà ad andare avanti. Ammette infatti “Mi porto dietro dei traumi che non ho ancora superato”. Non se la sentono però di incontrare il papà e decidono quindi di chiudere la busta. Pasquale conclude affermando: “Sono qua, quando vi sentite pronte potete cercarmi”.

La terza puntata di C’è posta per te è stata ricca di emozioni e momenti divertenti, come la storia di Marianna che dopo 68 anni ha provato a cercare Francesco, un amore di gioventù.

