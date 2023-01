La terza storia vede protagonista Marianna che dopo 68 anni cerca il “suo” Francesco, conosciuto quando lei aveva appena 13 anni.

A C’è posta per te arriva Marianna,86 anni, alla ricerca di un signore di nome Francesco Carbone. La storia è ambientata a Cerignola nel 1953. La protagonista, una ragazza di 13 anni, vive in campagna con la sua famiglia, che la descrive come severa, utilizzando espressioni come “Botte e basta”. Mentre è fuori dalla scuola, un ragazzo le rivolgeva attenzioni. Lei afferma di essere stata costretta a rimanere in casa.

Successivamente la sua famiglia si trasferisce a Milano e lei inizia a lavorare in un’azienda. Qui incontra di nuovo il ragazzo, che la spinge contro un muro e la stringe a sé. La protagonista dice di aver ricevuto un avvertimento dalla madre, che le aveva detto che se avesse dato un bacio, sarebbe rimasta incinta.

Maria De Filippi

La storia di Francesco

Francesco è però obbligato a partire per il servizio militare e chiede alla donna di non dimenticarlo. Egli le lascia una spilla come ricordo. Nel frattempo, la donna si sposa, ma dopo 27 anni il marito la tradisce con un’altra donna. Oggi, la donna desidera ritrovare Francesco Carbone. Dopo aver cercato, Maria scopre che esistono tre uomini con questo nome.

Dopo due fallimenti, il terzo uomo che entra in studio si rivela essere proprio il Francesco che Marianna stava cercando. L’uomo è sorpreso di vedere la donna, e commenta: “Pensavo non ci fossi più”. Decidono quindi di aprire la busta per rincontrarsi dopo tanti anni. Marianna però ci tiene a chiedere a Maria: E’ vedovo? e l’uomo risponde che ha 4 figli e che ha una moglie. La donna quindi prontamente risponde: “Che fregatura”.

Si conclude così la terza storia della serata, dopo che la storia precedente aveva visto protagonisti Salvo, la figlia Giulia e la compagna Simona che avevano chiamato in studio Alessio e la compagna Veronica.

