Salvo, la figlia Giulia e la nuova compagna Simona chiamano a C’è posta per te il figlio Alessio e la moglie Veronica.

La seconda storia racconta di una famiglia divisa in cui Salvo, il padre, non ha più contatti con suo figlio Alessio e la sua compagna Veronica dal 2019, a causa dell’arrivo di una nuova donna, Simona, nella sua vita. Salvo ha perso nel 2017 sua moglie e mamma dei suoi figli, a causa di un tumore.

Maria de filippi

I rapporti tra Salvo e suo figlio Alessio e la sua compagna Veronica sono molto più tesi, soprattutto dopo un litigio. Alessio è arrabbiato con il padre perché scopre che ha dato a Simona la scheda del telefono della madre e inoltre, ha dei sospetti su presunti tradimenti del padre durante la malattia della madre.

Fanno riferimento inoltre a un presunto episodio violento: Salvo sarebbe andato sotto casa di Alessio e Veronica, dopo mesi di mancato contatto. Veronica riferisce che Salvo si sarebbe presentato armato di una catena e un taglierino minacciandola. Salvo si giustifica dicendo di essere stato accecato dalla rabbia.

La sorella minore Giulia in lacrime si rivolge al fratello ammettendo: “Sono arrabbiatissima e anche delusa perché sei mio fratello e avevo bisogno di te, soprattutto in quel periodo. Avevo solo 13 anni e ci sto male ancora ora per non avere questa famiglia unita”.

