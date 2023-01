Stefano De Martino è ospite della terza puntata di C’è posta per te, condotto da Maria de Filippi. La commovente storia di Raffaela e sua nipote Alessia.

Ad aprire la terza puntata di C’è Posta per te è Stefano De Martino con la commovente storia di Raffaela e sua nipote Alessia. Alessia è orfana di entrambi i genitori, perde all’età di 10 anni la mamma e solo qualche anno dopo il papà. Raffaela chiama C’è Posta per te per fare un regalo alla ragazza, facendole incontrare così il “suo principe” Stefano De Martino.

Stefano De Martino

La storia di Raffaela e Alessia

Raffaela mamma di tre figli maschi, è la zia di Alessia. Dopo la morte dei genitori della ragazza, Raffaela si è presa cura di lei come se fosse una figlia, considerandola la sua principessa. “La tua mamma e il tuo papà vivevano per te” legge Maria de Filippi nella lunga lettera scritta dalla zia. “Quando si dice che la vita è crudele non è un modo di dire, hai dovuto lasciare le braccia rassicuranti della tua mamma troppo presto” continua il racconto.

A 17 anni Alessia ha perso anche il papà che aveva solo 54 anni. “Quando tu ti sei trovata senza la mamma e senza il tuo papà ho voluto essere io la tua capanna” continua così la toccante lettera della zia Raffaela.

Alessia è scoppiata in un pianto quando in studio sono entrate le sue amiche Miriam ed Anna che le hanno annunciato dell’arrivo di un “bellissimo principe azzurro”. E’ cosi entrato in studio Stefano De Martino con un mazzo di rose bianche e rosse per la ragazza.

Stefano De Martino ha esordito “Hai degli occhi bellissimi”. Ha poi continuato: “Ho ascoltato la vostra storia, la vita molte volte ci porta via le persone che amiamo ma poi ce ne porta altre, ho conosciuto tua zia e ho capito quanto amore hai intorno. La vita ti ha riservato l’incontro di due amiche speciali e tua zia è diventata la tua famiglia”.

Stefano ha poi continuato: “Devi credere un po’ di più in stessa, e dare la possibilità a una nuova vita di ricominciare”. Stefano che ha ammesso di avere avuto anche lui tante vite durante la sua vita, ha voluto fare un regalo speciale ad Alessia, il libro “Il giovano Holden”, augurandole di trovare nelle storie dei libri un po’ della sua vita. Oltre a questo pensiero, Stefano ha omaggiato la ragazza di un viaggio a Madrid accompagnata dalle sue amiche.

Si conclude aprendo la busta la prima storia della puntata di sabato 21 gennaio. L’altro ospite della puntata sarà Massimo Ranieri.

